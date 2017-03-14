Юрий Лоза назвал англоязычную песню России для "Евровидения" выбором мафии

В ноябре 2016 года Лоза уже предлагал свою кандидатуру для выступления на песенном конкурсе.

Юрий Лоза Скриншот

Российский певец Юрий Лоза, который известен своими громкими высказываниями, убежден, что англоязычную песню Flame Is Burning, с которой россиянка Юлия Самойлова будет выступать на "Евровидении-2017" , выбрала мафия.

Об этом заявил в беседе с Лентой.ру.

По его словам, только так можно объяснить то, что российская певица будет песню на английском языке.

"Я не знаю, кто конкретно отправляет туда нашу девочку с английской песней. Явно враги — не свои же отправляют", — подчеркнул Лоза.

При этом певец отметил, что было бы лучше отправить на конкурс певца с русскоязычной песней. Он даже согласился бы выступить на конкурсе.

"Только не надо ставить передо мной задачи победить, потому что победа ничего не дает", — предупредил певец и рассказал, что от победы на "Евровидении" певцы ничего не получают. В качестве примера он привел победу Димы Билана в 2008 году.

Примечательно, что в ноябре 2016 года Лоза уже предлагал свою кандидатуру для выступления на песенном конкурсе. Тогда он назвал одним из главных условий, при которых поедет на "Евровидение", то, что будет петь на русском языке.

Напомним, Никита Джигурда собрался на "Евровидение" от ДНР.