"За 40 лет в шоу-бизнесе я видела все": Шэрон Стоун захохотала в ответ на вопрос о домогательствах

59-летняя актриса и модель Шэрон Стоун удивила зрителей телеканала CBS. Во время интервью с журналистом CBS Ли Кауэном, где обсуждался перенесённый актрисой инсульт и легендарное перекидывание ноги в "Основном инстинкте", Кауэн затронул вопрос о секс-скандалах в Голливуде.

Журналист пытался сделать это максимально деликатно и спросил актрису, приходилось ли ей в течение своей карьеры "попадать в неловкое положение" из-за действий продюсеров, режиссеров или коллег-актеров.

Реакция Стоун оказалась неожиданной: на вопрос актриса ответила громким смехом:

"Послушайте, я попала в этот бизнес 40 лет назад. Вы же понимаете, каким именно этот бизнес был 40 лет назад? Девушка с моей внешностью приезжает из ниоткуда, из Пенсильвании, не имея при этом ничьей протекции. Я видела все"

Cannot stop watching @sharonstone's response to being asked whether she's ever faced sexual harassment