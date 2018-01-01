"За их спинами министр — пид***с". Мухарский рассказал о войне с Егоровой

Мне надо отдохнуть от того агрессивного поля, которое создалось вокруг моей персоны, заявил Антин Мухарский.

Мухарский пообещал Егоровой войну facebook.com/AntinMykharskyi

Телеведущий и певец Антин Мухарский (сценический псевдоним Орест Лютый) заявил о том, что скандал со Снежаной Егоровой раскручивают "промосковские СМИ", которые выливают на него негатив.

"Мне надо отдохнуть от того агрессивного поля, которое создалось вокруг моей персоны из-за наших семейных разборок с моей бывшей женой, и сосредоточиться на творчестве. Плюс — всем этим подонкам из Министерства юстиции, которые разгоняют информацию о том, что я — должник-алиментщик, а всякие "комсомольские правды", "сегодня", "газеты вести" все это разносят, хочется доказать, что я заплатил своим детям все необходимые суммы, более 1,2 млн гривень алиментов, оставил им квартиру, дом, оставил их маме машины, а маме все мало и мало", — заявил Мухарский во время чата в "Главреде".

Он подчеркнул, что проблемы с Егоровой намерен решать в судебном порядке.

"Я неоднократно предлагал дамам мир, но дамы, заручившись поддержкой Министерства юстиции сейчас "на коне", несутся вперед. Куда несутся — черт их знает. И они несутся вперед, понимая, что за их спинами сам министр юстиции Петренко — пид***с и подонок", — заявил телеведущий.

По его словам, после того, как Егорова стала работать на канале "Прямой", то почти 90% своей деятельности посвятила "публичному полосканию" их взаимоотношений.

"Мои юристы говорили не делать публичных заявлений — мол, это ее выбор, ее желание, пусть делает. Но после трех лет, когда эти наветы и ложь стали раздаваться столь массированно и целенаправленно, они сказали: "Извините, но нам надо тоже как-то участвовать, потому что мы не можем просто молчать и ждать судов, которые непонятно когда будут". Поэтому было принято соответствующее решение, и я начал выступать с определенными отдельным заявлениям. Мое первое заявление было в июне прошлого года — это было открытое письмо к юристам госпожи Егоровой с просьбой сесть за стол переговоров, закончить все это. Таких писем было четыре. С той стороны я не получил никакого ответа. Повторяю: дамам не нужен мир — женщинам нужна война. А если им нужна война, они ее получат", — добавил Мухарский.

Напомним, ранее Мухарский рассказал о возвращении из эмиграции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram