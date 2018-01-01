"Зачем детей травмировать?": фанаты обозлились на Волочкову из-за демонстрации изуродованных ног

Балерина провела творческую встречу с детьми.

Юзеры обозлились на Волочкову volochkova_art/instagram

42-летняя российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фото, на котором она позирует без пуантов – именно оно возмутило ее подписчиков.

Снимками с встречи с детьми в музее изящных искусств она поделилась на своей странице в Instagram.

"Сегодняшний выходной я решила посвятить ребятам. В музее изящных искусств состоялся Душевный конкурс. Очень профессиональная сцена. Свет, звук. Я показала ребятам и их родителям мой балетный Экзерсис, провела творческую встречу и конечно, автографы и селфи. Участников было около 2000 человек. Ребята из детских домов тоже присутствовали, и мы мило пообщались", - объяснила фото Волочкова.

Однако поклонники не остались в восторге от снимков, они возмутились тем, что Волочкова показала свои ноги без пуантов.

"Зачем детям эту жуть вашу смотреть?????вы же знаете что ваши задние лапы лемура неприятные...вот если бы вы ими вышивали,а не бинтовали-было бы детям по приколу посмотреть", "Зачем уродство детям??? Вы знаете хоть одну балерину, которая постоянно перематывает ноги на публике???", " Это ж какой стресс дети пережили", "Зачем детей травмировать? Копыта свои и тут умудрилась выставить напоказ", - высказывались подписчики.

Другие же поклонники балерины отметили, что в ее ногах нет ничего страшного, они отображают результат изнурительных тренировок.

"Это не уродство, это профессиональное", "Анастасия, вы делаете благородное дело", "Люди искусства дарят радость миру!", - поддержали балерину юзеры.

Балерина на сцене сняла пуанты instagram.com/volochkova_art

Затем Волочкова устроила автограф-сессию instagram.com/volochkova_art

Ранее Волочкова возмутила общественность новым постом.

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