"Зачем себя так уродовать?": Наташа Королева шокировала фанатов изменениями во внешности

Поклонники считают, что певица чересчур увеличила губы.

Поклонники считают, что певица увеличила губы natellanatella/instagram

Украинская певица Наташа Королева , которая сейчас живет в России, удивила поклонников переменами во внешности.

На своей странице в Instagram она поделилась видео с эфира на Love Radio, где в формате блиц-опроса быстро отвечала на коварные вопросы ведущих.

Однако поклонники не обратили особого внимания на содержание разговора – их ужаснула изменившаяся внешность артистки. Те, кто давно следит за Королевой отметили, что она увеличила губы.

"Зачем себя кроить, ты и так красивая, а теперь как все", "Некрасиво с губами такими, постарела Наташа", "Что она сделала с губами?", "Такая была милаха, а сейчас, как все кто с надутыми губами. зачем так себя уродовать?", "Боже, что с губами", "Фу...теперь на себя не похожа с новыми "варениками", - возмущались подписчики.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 4 Июн 2018 в 6:11 PDT

Ранее Наташа Королева озадачила фанатов пикантным снимком.

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