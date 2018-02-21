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"Зачем так кривляться?": Каменских удивила поклонников гримасой на лице

Вчера, 16:07

Артистка выложила новое фото в Instagram.

Каменских
Настя Каменских выставила губы "уточкой" и закрыла глаза kamenskux/instagram
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских поделилась с поклонниками новым фото, на котором певица запечатлена в спортивном образе.

Каменских одета в белую куртку, носки поверх розовых штанов, белую шапку и сумку своего бренда. Артистка смотрит в сторону с закрытыми глазами и сделала "уточку".

"Зачем так кривляться?", "Что с губами?", - писали одни.

Другие же заметили на фото такую мелочь, как развязанный шнурок, и указали на это Каменских: "Шнурки завяжи", "Вот куда мода идет…споткнется из-за развязанных шнурков", "Настя, шнурок развязался". 

Буквально за час снимок набрал более 27 тысяч лайков. 

Ранее Настя Каменских похвасталась снимком с известным шоуменом.
Теги:  
Настя Каменских, фото, гримаса
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