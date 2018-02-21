"Зачем так кривляться?": Каменских удивила поклонников гримасой на лице

Артистка выложила новое фото в Instagram.
Каменских одета в белую куртку, носки поверх розовых штанов, белую шапку и сумку своего бренда. Артистка смотрит в сторону с закрытыми глазами и сделала "уточку".
"Зачем так кривляться?", "Что с губами?", - писали одни.
Другие же заметили на фото такую мелочь, как развязанный шнурок, и указали на это Каменских: "Шнурки завяжи", "Вот куда мода идет…споткнется из-за развязанных шнурков", "Настя, шнурок развязался".
Буквально за час снимок набрал более 27 тысяч лайков.
Ранее Настя Каменских похвасталась снимком с известным шоуменом.