"Зачем так себя уродовать?": фото Ани Лорак вызвало бурную реакцию ее фанатов

Певица поделилась снимком своей фигуры.

Лорак выложила новое фото instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками фото, которое вызвало волну обсуждений в комментариях.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Лорак смотрит в камеру, позируя в черном наряде: юбке-карандаше и кофте со спущенными плечами.

Мнения поклонников разделились: одни расхвалили певицу за ее красоту, другие же отметили, что Лорак перестаралась с пластическими операциями, и выглядит неестественно.

"Вся искусственная! Зачем так себя уродовать? Не понимаю!", "Ани, вы так похудели. Мне вы и раньше нравились, фигура классная была, не в обиду вам, но сейчас перебор с диетой", "Отличный фотошоп, фигура хоть и не твоя", "Какая фигура! Ну куколка же!", "Почему в парике?", "Как всегда прекрасна!", - писали юзеры.

Лорак похвасталась фигурой в обтягивающем наряде instagram.com/anilorak

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