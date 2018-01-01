"Зачем так себя уродовать?": фото Ани Лорак вызвало бурную реакцию ее фанатов

Певица поделилась снимком своей фигуры.
На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Лорак смотрит в камеру, позируя в черном наряде: юбке-карандаше и кофте со спущенными плечами.
Мнения поклонников разделились: одни расхвалили певицу за ее красоту, другие же отметили, что Лорак перестаралась с пластическими операциями, и выглядит неестественно.
"Вся искусственная! Зачем так себя уродовать? Не понимаю!", "Ани, вы так похудели. Мне вы и раньше нравились, фигура классная была, не в обиду вам, но сейчас перебор с диетой", "Отличный фотошоп, фигура хоть и не твоя", "Какая фигура! Ну куколка же!", "Почему в парике?", "Как всегда прекрасна!", - писали юзеры.
Ранее Ани Лорак поделилась соблазнительным фото.
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