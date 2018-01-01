"Зачем так явить миру свой пах?": Регина Тодоренко удивила фанатов фото в откровенном боди

Ведущая позировала в странном наряде.
Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует в открытом белом боди в красный горошек, колготах в сетку и розовой шубе.
"Если ждете сегодня #ПятницасРегиной, пишите в коментах, какие жирные ляшки отожрала)", - шутливо подписала ведущая.
Однако хейтеры решили жестко пройтись по фигуре и внешнему виду Регины.
"Зачем так явить миру свой пах?", "Фу какой наряд. Пошло", "Ого, как поправилась!!!Стала похожа на 45-летнюю тетку", "Как проститутка на этом фото!", - возмущались юзеры.
Другие же отметили, что у Регины отличная фигура, и они любит ее ляшки.
"Крутая ты и ляшки, любим ", "Да секси ляжки", "Огонь девочка!", - писали подписчики.
Ранее фанаты разнесли Регину Тодоренко за лишний вес.
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