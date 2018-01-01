"Зачетная жопуня": выбрана самая сексуальная девушка России. Сочные фото

Девушке 26 лет, живет она в Новосибирске.

По версии журнала Maxim самой сексуальной девушкой России-2018 стала Екатерина Киселева.

Девушке 26 лет, живет она в Новосибирске.

В финале конкурса приняли участие 10 девушек. "Серебро" досталось Ксении Ильиной из Магнитогорска, а третье место — у Ксении Филипповой из Екатеринбурга.

Теперь фото Киселевой украсит обложку сентябрьского номера журнала.

Поклонники девушки в Instagram уже порадовались за нее. Подписчиков у нее пока не слишком много – 81,5 тысяч. Зато они очень любят ее фото, особенно те, где Катя хвастается своим "нижним бюстом".

"Зачетная жопуня!" – отметил igor.lix. "Ай да орешик", – расточает комплименты филейной части девушки пользователь 83mila. "Попка классная", – вторит им vlad_chan.

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