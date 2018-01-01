"Зачетный жопец": Слава из "НеАнгелов" похвасталась пятой точкой

Фанаты оценили формы любимой артистки.

Фанаты расхвалили певицу за ее формы instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская похвасталась своей попой в соцсети.

На своей странице в Instagram звезда поделилась снимком, на котором она одета в купальник, и приспускает шорты, оголяя пятую точку.

"Почти у всех в ленте есть фотографии с жо..ой, а у меня нет :) Я конечно понимаю, что #яжемать, но это не останавливает меня совершить сие действо ! Так же понимаю, что приведу в негодование некоторых #счатсливыхжени #счастливыхмам :) Но что поделаешь. Прошу понять и простить. Фото одобрено фотографом", - подписала фото певица.

Поклонники Славы расхвалили ее фигуру, и отметили, что на мнение незнакомых людей ей не стоит обращать внимание.

"Такую попу прятать нельзя! ", "Чего скрывать такую красоту?!", "Шикарная форма! Кто гадости пишет - завидует просто", "Жопец у Славы зачетный))) и чувство юмора тоже!", "Красивая ж...,любоваться нужно, а не негодовать))", - писали юзеры.

Слава похвасталась своей попой instagram.com/slava_kaminska

Ранее в Сети расхвалили фото Славы из "НеАнгелов" в элегантном наряде.

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