"Задница - огонь": Вика из "НеАнгелов" восхитила поклонников фото в купальнике

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1 / 4 Виктория Смеюха покрасовалась в купальнике на отдыхе в Монако (instagram.com/vikanablack)

Артистка похвасталась стройной фигурой.

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась снимками с отдыха в Монте-Карло, Монако.

Яркие фото певица выложила на своей странице в Instagram. На снимках певица позирует в ярком купальнике и шляпке.

"Чужой пляж, чужие горы…", - подписала серию фото Смеюха.

Подписчики артистки восхитились ее стройной фигурой, большинство комплиментов досталось ее ягодицам.

"Конфетка", "Задница огонь", "Попочка шикарная", "Фигура идеальна", - расхвалили подписчики.

Ранее Виктория Смеюха выложила голое фото из салона красоты.

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