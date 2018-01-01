"Задница - огонь": Вика из "НеАнгелов" восхитила поклонников фото в купальнике

Артистка похвасталась стройной фигурой.
Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась снимками с отдыха в Монте-Карло, Монако.
Яркие фото певица выложила на своей странице в Instagram. На снимках певица позирует в ярком купальнике и шляпке.
"Чужой пляж, чужие горы…", - подписала серию фото Смеюха.
Подписчики артистки восхитились ее стройной фигурой, большинство комплиментов досталось ее ягодицам.
"Конфетка", "Задница огонь", "Попочка шикарная", "Фигура идеальна", - расхвалили подписчики.
Ранее Виктория Смеюха выложила голое фото из салона красоты.
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