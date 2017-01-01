"Занималась спортом, вечером стало плохо". Известная певица рассказала, как попала в реанимацию

О том, что происходит в ее жизни, артистка говорит, что это определенные уроки, которые она должна усвоить.

Власова рассказала, как попала в реанимацию Скриншот видео с youtube.com

Впервые после перенесенной операции известная украинская певица Евгения Власова , попавшая в конце ноября в реанимацию, прокомментировала свое самочувствие.

Артистка в Instagram рассказала поклонникам, как сейчас себя чувствует и что с ней случилось.

Власова отметила, что сейчас уже все более-менее нормально. О том, что происходит в ее жизни, артистка говорит, что это определенные уроки, которые она должна усвоить.

"Как я себя чувствую? Как человек, который всегда командовал своей жизнью, а теперь понимает, что кто-то командует моей жизнью. Я думала, что вести здоровый образ жизни, пить воду, не курить, гулять, не общаться с плохими людьми... Я думала, этого достаточно, чтобы избежать каких-то моментов в жизни, очистить свое поле. Я считала, этого достаточно. Эти события, я уверена, не просто так происходят", — сказала Евгения.

Звезда вспомнила, что в тот день, когда попала в реанимацию, она занималась спортом, потом танцевала, а ближе к вечеру ей стало плохо.

"В этот вечер я занималась спортом, хотя мне было плохо. Потом танцевала и вечером я уже оказалась на операционном столе. Это очень неожиданно. Это второй раз в жизни, когда я была готова рвануть в профессию. Впервые было, когда я развелась. Перебесилась. Это 8 лет назад было. И вот сейчас, когда, казалось, отдохнула от своих моментов, собралась на сцену и снова какое-то испытание", — поделилась Власова.

Также по мнению исполнительницы, она сама в свою жизнь навлекла несчастье.

"Я уверена, что человек настраивает себя на определенный энергетический ритм. Возможно, я сама привлекла это в свою жизнь. Я люблю сама брать ответственность за свою жизнь, кто-то сказал бы, что бог наказал, или порчу навели. Считаю, если это произошло, то должно было быть так. Это не только мое испытание, но и для тех, кто меня любит", — разоткровенничалась артистка.

Напомним, ранее Власова поблагодарила фанатов за поддержку.