"Запомните эту обезьяну". У Астафьевой на Бали животное украло смартфон

В общем, на отдыхе в экзотических местах опасность может подстерегать везде.

На отдыхе Астафьева не отказывает себе в удовольствии принимать вычурные позы Instagram

Украинская поп-исполнительница бывшая фронтвумен группы "NikitA" во время отдыха на острове Бали попала в курьезную ситуацию с представителем местной фауны.

Об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. курьезном инциденте исполнительница "жертвой ограбления". Причем обокрала звезду обезьяна. рассказала.

"Запомните эту обезьяну в лицо. Ровно через три минуты, после этого фото, именно она выхватит мой телефон. Убежит, залезет на дерево, и все наши тщетные попытки вернуть его обратно "сделают наш день". Кажется, такое случается очень редко, но, после того как она отгрызла чехол, оторвала защитный экран, гаджет стал не таким уж и интересным. Потом, мой герой zdarov_jekan сделал мне звоночек, и телефон вернулся с трехметровой высоты на грешную землю", -иронично прокомментировала инцидент Астафьева.

Instagram

Instagram

Она также рассказала о том, что животному неизвестным способом удалось разблокировать смартфон и снять небольшой видеоролик со своим участием.

"Вот, пожалуйста. Стащила телефон, разблокировала, и сняла сама себя. При этом, я оставила все, что могло привлечь ее внимание... Очки, украшения... Мадам аккуратно взяла пальчиками телефон, вытащила из моих рук, и, оставив томный взгляд, повиляла в свои заросли", - добавила певица.

Напомним, ранее Астафьева "завела" фанатов фигурой в обтягивающем платье.