"Заработала". Надя Дорофеева похвасталась уймой букетов

Снимок певицы с цветами был сделан в Одессе, в соцсети он собрал много лайков.
Снимок был сделан в Одессе после двух концертов, говорится на странице артистки в Instagram.
"Odessa… Спасибо!!! Два аншлага подряд. Море цветов и улыбок", — подписала фото исполнительница.
Снимок собрал много лайков, его по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Заработала", — отметила evstratenko1981. "Жутковатое фото немного", — полагает mika19891989. "Чё пацаны, похороны?", — спросил kokorin__sergey.
Ранее Надя Дорофеева выложила в соцсеть снимок, сделанный для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, его расхвалили интернет-пользователи. Посмотреть фото можно здесь.