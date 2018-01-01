Заработки на корпоративах. Концертный директор Софии Ротару назвал гонорары певицы

70-летняя София Михайловна хорошо зарабатывает на корпоративах.

София Ротару зарабатывает на корпоративах УНИАН

Несмотря на отсутствие гастрольных туров народная артистка Украины София Ротару не жалуется на доходы.

По словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, 70-летняя София Михайловна хорошо зарабатывает на корпоративах, передает "Собеседник".

"Заказчиков у певицы меньше не стало! Мы никогда не хвастались, что у нас по 20 корпоративов на месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений на месяц есть. Плюс София Михайловна принимает участие в различных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25-30 тысяч евро за две-три песни", — сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что София Ротару с сестрой за отпуск на Мальдивах выложили круглую сумму.