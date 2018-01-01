Заслуженный артист России угодил в базу "Миротворца"

Певец попал в "чистилище" организации на выходных.

Сергей Трофимов (Трофим) попал в базу "Миротворца" Скриншот видео с youtube.com

Российский автор-исполнитель песен, музыкант, заслуженный артист РФ Сергей Трофимов (Трофим) попал в "чистилище" организации "Миротворец" , его считают причастным к попыткам легализации аннексии Крыма страной.

Исполнителя занесли в базу в воскресенье, 1 апреля, говорится на сайте организации.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", — обвинили музыканта в "Миротворце".

Сергей Трофимов (Трофим) попал в базу "Миротворца" Скриншот с сайта myrotvorets.center

Напомним, 24 марта базу "Миротворца" пополнил российский актер, руководитель академического московского театра "Сатирикон" Константин Райкин. Позже в "чистилище" попала глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.