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Заслуженный артист России угодил в базу "Миротворца"

Сегодня, 13:11

Певец попал в "чистилище" организации на выходных.

Трофимов,Трофим
Сергей Трофимов (Трофим) попал в базу "Миротворца" Скриншот видео с youtube.com
Российский автор-исполнитель песен, музыкант, заслуженный артист РФ Сергей Трофимов (Трофим) попал в "чистилище" организации "Миротворец", его считают причастным к попыткам легализации аннексии Крыма страной.

Исполнителя занесли в базу в воскресенье, 1 апреля, говорится на сайте организации.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)", — обвинили музыканта в "Миротворце".

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Сергей Трофимов (Трофим) попал в базу "Миротворца" Скриншот с сайта myrotvorets.center

Напомним, 24 марта базу "Миротворца" пополнил российский актер, руководитель академического московского театра "Сатирикон" Константин Райкин. Позже в "чистилище" попала глава российского Центризбиркома Элла Памфилова.
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Сергей Трофимов, Трофим, чистилище, Миротворец
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