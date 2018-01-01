"Заткнул рот тем, кто его оскорблял": Данилко оценил выступление Melovin на Евровидении-2018

Андрей Данилко считает номер участника от Украины самым эмоциональным и ярким.

Андрей Данилко считает номер участника от Украины самым эмоциональным и ярким Фото: Reuters

Популярный украинский артист Андрей Данилко , известный образом проводницы Верки Сердючки, высоко оценил выступление Melovin на сцене Евровидения-2018.

В интервью "Вестям" он отметил, что украинцу Алексееву, который представлял Беларусь, и не прошел в финал, помешало волнение, а вот Melovin "сдержал удар".

"Никита Алексеев не попал в финал, наверное, потому, что он очень сильно нервничал. Это было видно - у него даже руки тряслись. А Евровидение - это большое испытание, и тут нужно быть бойцом. И тут нужно отдать должное Мэловину, который держит удар, потому что он битый-перебитый. Своим выступлением он заткнул рот тем людям, которые его оскорбляли во время нацотбора и после победы", - отметил Данилко.

Он добавил, что выход в финал Melovin абсолютно заслуженный, и его номер был самым эмоциональным и ярким.

"Не зря на отборочных я рвал себя на немецкий флаг и был единственным, кто за него тогда заступался. На мой взгляд, второй полуфинал был сильнее, чем первый. Самое стильное выступление для меня, самое спокойное и уверенное – Саша Рыбак. А самое эмоциональное и яркое выступление у Мэловина. Я за него безумно рад, потому что мы с ним списывались на протяжении всей его подготовки. Он все время был абсолютно спокоен, потому что готовился в хорошей доброжелательной атмосфере. У Мэловина на этом конкурсе свое, абсолютно ни на кого не похожее лицо. Никакие бейонси-шмонси, как у других. Думаю, что у него есть все шансы попасть в ТОП-10, несмотря на то, что букмекеры очень низко его оценивали", - поделился Данилко.

Напомним, в Лиссабоне первый полуфинал "Евровидения-2018" прошел 8 мая, в нем приняли представители 19 стран, но только десять из них смогли пройти дальше. Позже определились еще десять государств-участниц финала, Россия впервые в истории конкурса не попала в его решающую стадию. Финал конкурса состоится 12 мая.

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