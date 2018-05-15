"Затмил Филиппа!": Максим Галкин похвастался талантом сына, видео

Известный шоумен показал, как поет его 4-летний сын.
Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.
"Крик души. Рокимпровизация на неизвестном англоподобном языке от Гарри Максимыча", - подписал видео Галкин.
Меньше чем за сутки ролик посмотрели около миллиона человек, поклонники артиста отметили, что Гарри перепел поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
"Все! Затмил Филиппа! Уже вижу, как он нервно курит в сторонке", "Киркорова как певца больше нет! Гарри всех порвал!", "Второй "Фредди Меркьюри" растет", "Будущий рокер...", "К гадалке не ходи, будущая рок-звезда!", - писали подписчики.
Ранее Максим Галкин показал трогательное видео семьи.
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