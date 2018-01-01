Завидный холостяк Виталий Козловский рассекретил, как привел себя в отличную физическую форму, фото

Артист занимался йогой и начал правильно питаться.

У 32-летнего Виталия Козловского безупречная фигура – накачанный торс, красивая спина и сильные руки. Однако так было не всегда, и чтобы привести себя в такую форму, певцу пришлось потратить немало усилий.

"Когда я вижу свои фото 7-летней давности, понимаю, что у меня был период во время которого я несколько потерял физическую форму - чего стоят только мои щеки на снимках с тех пор. А еще, глядя на своего отца, я всегда был уверен, что у меня такая генетика, которая кубиков на прессе не предусматривает. Поэтому этим не занимался", - признался артист ТСН.Леди.

Но Козловский решил проверить себя на прочность и проверить, действительно ли генетику нельзя победить. Так, 5 лет назад он начал заниматься йогой, которая кроме положительного влияния на физическую форму, предусматривала пересмотр системы питания. Артист перестал кушать жирное, жареное, слишком соленое, копченое, и отказался от алкоголя. Он говорит, что после таких перемен почувствовал себя в разы лучше.

"Накануне съемок клипа "Будь сильнее" решил просушить, ведь камера всегда добавляет лишних килограммов и объемов. Поэтому некоторое время был на строгой белковой диете, в моем рационе в этот период могла быть только отварная куриная грудка, сыр с нулевой жирностью, гречка, белки от яиц. И все это сопровождал, конечно же, физическими нагрузками - занимался в спортзале практически ежедневно. И четкие кубики на пресс не заставили себя долго ждать! Поэтому я лишний раз убедился в том, что работа над собой и настойчивость обычно сильнее генетики", - рассказал Козловский.

Певец добавил, что сейчас не морит себя диетами, а ведет здоровый образ жизни и правильно питается. Однако иногда может побаловать себя вкусненьким, особенно любит сырники.

"Позволяю себе и блины, которые готовлю по собственному фирменному рецепту, и мои любимые сырники, а также время от времени жареный картофель. На мою физическую форму это никоим образом не влияет благодаря регулярным тренировкам. Не пропускаю занятия в зале даже на гастролях, поэтому наличие спортзала - обязательный пункт моего райдера. К тому же двухчасовой сольный концерт сам по себе является немалым физическим нагрузкам - со сцены ухожу абсолютно мокрым", - поделился с журналистами исполнитель.

Ранее Виталий Козловский признался, кто сделал его откровенное фото.