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Здоровый румянец и ни грамма макияжа: Мила Йовович опубликовала фото без косметики

Сегодня, 14:23

42-летняя актриса продемонстрировала натуральность.

Йовович
Мила Йовович порадовала поклонников естественным фото millajovovich/instagram
Американская актриса и модель с украинскими корнями Мила Йовович опубликовала селфи без макияжа в своем Instagram.

Звезда сфотографировала себя сразу после тренировки. Минимум морщин и красивый румянец – не удивительно, почему Йовович совсем не стесняется появляться на публике без косметики.

Актриса поделилась секретами физических занятий. Ей советы дал ее тренер из Африки Роак Джимс, а Йовович,  в свою очередь, поделилась с подписчиками. По словам актрисы, нужно поставить таймер на 15 секунд, в течение которых делать всего одно отжимание от пола. Таким образом, отжимания от пола станут легче, а главное - эффективными. Сама актриса придерживается этих советов, заявив, что сделала 40 таких упражнений за день, и стремится к 60-ти.

В комментариях фанаты восхищаются естественной красотой Йовович.

"Как всегда красива!", "Красавица", "Замечательная!", - писали поклонники. 

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