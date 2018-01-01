"Ждем фото с Виктором Федоровичем": на Руслану накинулись из-за фото на руках у нардепа

Пользователи соцсети не ожидали увидеть такой снимок.

Руслана побывала в Мариуполе, где выступила в День металлурга Главред

Известная украинская певица Руслана Лыжичко выступила в Мариуполе на Дне металлурга. После окончания концерта, с ней сфотографировался внефракционный народный депутат Сергей Тарута – он сделал это необычным способом, взяв артистку на руки.

Фото опубликовал сайт 0629, на нем Руслана в коротком кожаном топе и кожаных штанах разместилась на руках у нардепа.

Тарута подхватил Руслану на руки Фото: 0629.com.ua

Однако пользователи Сети жестко отреагировали на такой снимок, указав на странице Русланы в Facebook, что такими темпами и до фото с Виктором Януковичем недалеко.

"Супер! Ждем фото с Виктором Федоровичем!", - отметил пользователь Дмитрий Соболевский.

Руслана не смогла смолчать, и отметила, что такое высказывание считает грубым.

"Сергей Алексеевич помимо его политической деятельности, был, есть и остается другом украинской социальной и культурной жизни. Видимо, вы просто не знаете определенных вещей и пишите откровенно грубые слова", - написала артистка.

Пользователи не были довольны поступком артистки Скриншот: facebook.com/ruslana.lyzhychko.5

Ранее Руслана призналась, что раскаивается в агитации во время предвыборных кампаний.

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