"Ждем фото с Виктором Федоровичем": на Руслану накинулись из-за фото на руках у нардепа

Пользователи соцсети не ожидали увидеть такой снимок.
Фото опубликовал сайт 0629, на нем Руслана в коротком кожаном топе и кожаных штанах разместилась на руках у нардепа.
Однако пользователи Сети жестко отреагировали на такой снимок, указав на странице Русланы в Facebook, что такими темпами и до фото с Виктором Януковичем недалеко.
"Супер! Ждем фото с Виктором Федоровичем!", - отметил пользователь Дмитрий Соболевский.
Руслана не смогла смолчать, и отметила, что такое высказывание считает грубым.
"Сергей Алексеевич помимо его политической деятельности, был, есть и остается другом украинской социальной и культурной жизни. Видимо, вы просто не знаете определенных вещей и пишите откровенно грубые слова", - написала артистка.
Ранее Руслана призналась, что раскаивается в агитации во время предвыборных кампаний.
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