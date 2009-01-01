Жена Армена Джигарханяна заявила о рейдерском захвате театра

По словам представителя Виталины Цымбалюк-Романовской, все руководство отстранено.

Армен Джигарханян с женой Виталиной Instagram

Не так давно стало известно о расколе в семье известного актера и режиссера Армена Джигарханяна и его молодой жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

Виталина решила оставить пост генерального директора театра под руководством Армена Джигарханяна, сообщает 360tv.ru.

Теперь ее обязанности выполняет другой сотрудник — Елена Гильванова.

Сегодня представитель Виталины Элина Мазур рассказала о том, что произошел рейдерский захват здания театра, бухгалтерия оккупирована, а "обколотый Армен Борисович сидит запертый в своем кабинете без телефонов".

Однако как удалось выяснить "СтарХиту", сейчас театр работает в штатном режиме — идут репетиции. По словам инсайдеров, у артистов нет повода волноваться, так как дрязги между супругами их никак не коснутся.

Сама Виталина старается как можно меньше контактировать с журналистами. Официальный представитель рассказал, что руководство театра отстранено.

Многие до сих пор не могут понять, что же на самом деле произошло между супругами, которые еще до недавнего времени демонстрировали идиллию, любовь и взаимопонимание. Некоторые считают, что после развода Армену Борисовичу попросту негде будет жить, ведь все имущество записано на Виталину. У знаменитого артиста есть половина квартиры, которую он недавно отсудил у бывшей супруги Татьяны Власовой после развода. Армен Джигарханян не желал иметь детей от молодой жены.

"Самое сложное то, что в моей жизни произошли не очень хорошие процессы. Была у меня жена, как у нормального человека. Потом эта женщина оказалась — или я ей не нравлюсь, или она. Я говорю про Виталину… Хотя вроде бы ничего не грозило. Грустно, грустно. Виталина, я с трудом произношу ее фамилию, принесла мне много несправедливой боли. Всегда боюсь, когда близкие мне люди вдруг начинают близко подъезжать ко мне. Ой, я говорю, нет: "Одну минуточку. Дайте мне подумать самому и принять какое-то решение"... Нет, я не готов ее простить. Сейчас так говорю. Даже думая, уверенно говорю нет. Буду говорить грубыми словами. Она повела себя гнусно. Вор, она вор, а не человек… Да, я говорю о Виталине", — заявлял Джигарханян.

В официальном браке пара состояла около двух лет, а до этого у них был роман на протяжении 15 лет.

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