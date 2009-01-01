Жена Джейми Оливера рассказала о потере ребенка

На сегодняшний день в семействе Джейми Оливера уже пятеро детей

Джейми и Джулс Оливер Instagram

В своем недавнем интервью супруга знаменитого повара и телеведущего Джейми Оливера впервые рассказала о приключившейся с ней более, чем печальной истории.

Об она рассказала в интернет-изданию dailymail.co.uk, пишет 7 Дней.

"Я потеряла ребенка, когда была на третьем месяце… Из-за этого ужасного воспоминания я впадаю в панику каждый раз, когда узнаю, что снова "в положении". В итоге я совершенно не в состоянии наслаждаться первыми месяцами беременности!" — призналась Джулз.

К тому же, как поведала Джулз, когда она и Джейми поженились, ей далеко не сразу удалось забеременеть. Для этого она пару лет проходила интенсивное гормональное лечение. И только после рождения первого ребенка — дочки Поппи Хани — все наладилось. Всего через четыре месяца после рождения девочки, Джулз обнаружила, что она снова беременна. Причем на этот раз ей уже не пришлось прибегать для этого к помощи врачей.

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На сегодняшний день в семействе Джейми Оливера уже пятеро детей: 14-летняя Поппи Хани, 13-летняя Дэйзи Бу, 7-летняя Петал, 6-летний Бадди Беар и малыш Ривер Рокет, которому всего 6 месяцев. "Сейчас у нас непростой период. Спать нам с Джейми удается совсем мало. Но малыш приносит нам столько радости! Я никогда не говорила, что решила "подвести черту" под планом еще пополнить состав нашего семейства. Я становлюсь старше, но все же постараюсь родить снова, если только у меня получится!" — рассказала Джулз.

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