Жена известного российского телеведущего стала "Миссис Россия"

Девять лет назад Полина Диброва уже принимала участие в конкурсе красоты.
Об этом пишет peopletalk.
Титул главной замужней женщины страны получила супруга 57-летнего телеведущего Дмитрия Диброва 28-летняя Полина.
Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram — выставила фото в короне с подписью: "Миссис Россия 2017. Спасибо мои родные".
Девять лет назад Полина Диброва уже принимала участие в конкурсе красоты — именно там она и познакомилась со своим будущим мужем.
Отмечается, что за почетное звание боролись 25 финалисток: второе и третье место заняли представительница Ижевска и Самары. Победительницу выбирало большое жюри: Алена Хмельницкая, Александр Ревва, Зара, Александр Носик, Эдгар Запашный, Катя Лель, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо.
Напомним, Дмитрию Диброву с молодой женой не дают уединиться на отдыхе.