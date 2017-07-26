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Жена известного российского телеведущего стала "Миссис Россия"

Сегодня, 11:31

Девять лет назад Полина Диброва уже принимала участие в конкурсе красоты.

Полина Диброва
Полина Диброва Instagram
В Москве прошел финал конкурса красоты "Миссис Россия 2017".

Об этом пишет peopletalk.

Титул главной замужней женщины страны получила супруга 57-летнего телеведущего Дмитрия Диброва 28-летняя Полина.

Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram — выставила фото в короне с подписью: "Миссис Россия 2017. Спасибо мои родные".

Девять лет назад Полина Диброва уже принимала участие в конкурсе красоты — именно там она и познакомилась со своим будущим мужем.

Отмечается, что за почетное звание боролись 25 финалисток: второе и третье место заняли представительница Ижевска и Самары. Победительницу выбирало большое жюри: Алена Хмельницкая, Александр Ревва, Зара, Александр Носик, Эдгар Запашный, Катя Лель, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо.

Напомним, Дмитрию Диброву с молодой женой не дают уединиться на отдыхе.

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Дмитрий Дибров, Полина Диброва, конкурс красоты, Миссис Россия
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