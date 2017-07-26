Жена известного российского телеведущего стала "Миссис Россия"

Девять лет назад Полина Диброва уже принимала участие в конкурсе красоты.

Полина Диброва Instagram

В Москве прошел финал конкурса красоты "Миссис Россия 2017".

Об этом пишет peopletalk.

Титул главной замужней женщины страны получила супруга 57-летнего телеведущего Дмитрия Диброва 28-летняя Полина.

Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram — выставила фото в короне с подписью: "Миссис Россия 2017. Спасибо мои родные".

Девять лет назад Полина Диброва уже принимала участие в конкурсе красоты — именно там она и познакомилась со своим будущим мужем.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 20 2017 в 9:13 PDT

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 20 2017 в 8:51 PDT

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 20 2017 в 8:48 PDT

Отмечается, что за почетное звание боролись 25 финалисток: второе и третье место заняли представительница Ижевска и Самары. Победительницу выбирало большое жюри: Алена Хмельницкая, Александр Ревва, Зара, Александр Носик, Эдгар Запашный, Катя Лель, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 18 2017 в 4:09 PDT

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Авг 16 2017 в 9:43 PDT

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) Июл 26 2017 в 2:36 PDT

Напомним, Дмитрию Диброву с молодой женой не дают уединиться на отдыхе.