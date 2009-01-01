Жена Марка Цукерберга вновь беременна девочкой

Присцилла росла з двумя сестрами.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан Facebook.com

32-летний основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что в его семье будет пополнение.

Об этом он сообщил у себя на соцстранице.

Его жена Присцилла Чан беременна. У пары будет еще одна девочка.

"Присцилла и я рады сообщить, что мы ждем рождения еще одной дочери. После первой тяжелой беременности супруги мы не были уверены, получится ли у них завести еще одного ребенка. Когда мы узнали, что Присцилла вновь беременна, мы, прежде всего, надеялись, что ребенок будет здоровым. Моей следующей надеждой было, что это будет девочка. Я не могу и подумать о большем подарке, чем сестры для Макс", — написал в Сети Марк.

Марк с сестрами Facebook.com

Также Цукерберг добавил, что у него было три сестры и он многому у них научился. А Присцилла росла з двумя сестрами.

Он поделился своими детскими фото, где он изображен с двумя сестрами, а также опубликовал снимки Принциллы с ее сестрами.

Присцилла с сестрами Facebook.com

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