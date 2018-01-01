Жена назвала причину экстренной госпитализации Кобзона

Супруга приболевшего певца отметила, что обследование было плановым.

Жена сообщила, что Кобзон находится на плановом обследовании УНИАН

Экстренная госпитализация легенды советской эстрады и депутата Госдумы Иосифа Кобзона не связана с резким ухудшением здоровья 80-летнего исполнителя.

В комментарии порталу Super.ru его супруга Нинель Кобзон подчеркнула, что в больницу певца отправили по причине заранее запланированного обследования.

"Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", — рассказала Нинель.

Супруга Кобзона добавила, что в последнее время его самочувствие нельзя назвать хорошим, однако с госпитализацией это не связано.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация, что Кобзон был экстренно доставлен в одну из московских больниц. Сообщалось, что певец фактически прикован к постели и по клинике его перемещают на каталке.

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