Жена Потапа призналась, как дети отреагировали на развод

Сын не привык к тому, что папа дома.

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Продюсер Ирина Горовая рассказала, как дети отреагировали на ее развод с Потапом.

Об этом она рассказала в интервью ТСН.

В начале декабря певец и тренер проекта "Голос.Діти-3" Потап и Ирина Горовая официально заявили о разводе.

Кроме того, они признались, что уже пять лет живут отдельно, а развод оформили два года назад. Экс-супруги остались после развода хорошими друзьями.

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"Дочка уже второй раз переживает мой развод, в принципе, она вообще не переживает. Она говорит: "Мама класс — у меня уже два папы есть". Мне нагадали, что у меня будет пять мужей. Наташа говорит: "Будет третий, четвертый, пятый. Класс, вообще замечательно".

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А сын не привык к тому, что папа дома, потому что папа — артист, поэтому для него это прошло, по сути, не особо заметно. Леша все время приходит, они играют, общаются, мы работаем вместе. И поэтому мы снивилировали всю эту ситуацию", — рассказала Ирина.

Мы поинтересовались у Горовой, кто и что еще ей напророчили. "Мне в детстве гадал мальчик. Он посмотрел мне на руку и нагадал мне пять мужей. Ну я не знаю — пять мужей я, наверное, не осилю, хватит двух. (с улыбкой говорит Ирина). Он нагадал мне, что я очень рано выйду замуж, и я рано вышла замуж — в 16 лет, нагадал, что у меня будет двое детей, что у меня будет перерыв между детьми около 10 лет, ну прям очень все угадал", — призналась Горовая. Ирина сказала, что ничего больше не хочет знать о будущем, и продолжила: "Я хочу жить, наслаждаться жизнью и не думать о том, что меня ждет впереди. Вот на сегодняшний момент мне хорошо, отлично, великолепно, поэтому я не парюсь".

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На вопрос, что у нее сейчас в личной жизни, она ответила: "Отлично все, шикарно. Все хорошо. Зачем мне личную жизнь выставлять на показ, я когда-то выставила и не очень от этого рада, поэтому не хочу, пусть это будет секрет. Мои глаза говорят за меня".

Напомним, известный телеведущий расстался с женой после 13 лет брака.