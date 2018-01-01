Сегодня, 16:11 RSS

Жена Позитива из "Время и Стекло" засветила аппетитные ягодицы в горячей фотосессии

Сегодня, 15:55

Анна Андрийчук-Завгородняя показала идеальные формы в откровенных нарядах.

Анна Андрийчук-Завгородняя, жена позитива
Позитив с женой Анной Андрийчук-Завгородней instagram.com/annchuk
Супруга солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась снимками из жаркой фотосессии.

На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала три черно-белых фотографии, которые взволновали ее подписчиков.

На первом фото Анна позирует топлес в одних стрингах, демонстрируя на ягодицах надпись "Love".

Анна Андрийчук-Завгородняя, жена позитива
Подписчики отметили, что ее мужу очень повезло instagram.com/annchuk

На втором снимке супруга Позитива лежит на полу, одетая в полупрозрачную футболку, трусы и колготы в сеточку.

Анна Андрийчук-Завгородняя, жена позитива
Подписчики отметили, что ее мужу очень повезло instagram.com/annchuk

Завершает хит-парад эротических фото снимок на полу, дизайнер игриво спустила с плеч майку.

Анна Андрийчук-Завгородняя, жена позитива
Подписчики отметили, что ее мужу очень повезло instagram.com/annchuk

Ранее Потап поделился архивными фото, где запечатлен юный Позитив.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Анна Андрийчук-Завгородняя, Позитив, Алексей Завгородний, фото
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности