Жена Позитива из "Время и Стекло" засветила аппетитные ягодицы в горячей фотосессии

Анна Андрийчук-Завгородняя показала идеальные формы в откровенных нарядах.

Позитив с женой Анной Андрийчук-Завгородней instagram.com/annchuk

Супруга солиста группы " Время и Стекло Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась снимками из жаркой фотосессии.

На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала три черно-белых фотографии, которые взволновали ее подписчиков.

На первом фото Анна позирует топлес в одних стрингах, демонстрируя на ягодицах надпись "Love".

Подписчики отметили, что ее мужу очень повезло instagram.com/annchuk

На втором снимке супруга Позитива лежит на полу, одетая в полупрозрачную футболку, трусы и колготы в сеточку.

Подписчики отметили, что ее мужу очень повезло instagram.com/annchuk

Завершает хит-парад эротических фото снимок на полу, дизайнер игриво спустила с плеч майку.

Подписчики отметили, что ее мужу очень повезло instagram.com/annchuk

Ранее Потап поделился архивными фото, где запечатлен юный Позитив.

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