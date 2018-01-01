Жена Ступки позировала в соблазнительном купальнике с сеточкой,которая еле прикрывает интимные места

Телеведущая похвасталась фигурой.

Телеведущая похвасталась фигурой instagram.com/polinalogunova

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова поделилась с поклонниками пикантной фотографией.

На снимке, который знаменитость опубликовала в своем Instagram, она запечатлена в черном купальнике в сеточку, которая едва прикрывает интимные места ведущей.

"Купальник как купальник! Немножко посмущаете людей и нормально", - подписала фото Логунова.

Подписчики телеведущей не остались равнодушными к такому фото, и восхитились фигурой Полины.

"С такой фигурой неважно какой купальник. ", "Красотка нереальная! Такая суперская!", "Сел идеально", "Очень красиво купальник смотрится на вашей фигурке", - восхищались подписчики.

Телеведущая похвасталась фигурой instagram.com/polinalogunova

Ранее жена Ступки порадовала поклонников откровенным фото.