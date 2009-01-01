Жена Виталия Кличко рассказала, какие песни любит петь с ним на досуге

По ее словам, муж хорошо играет на гитаре.

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Этой информацией она поделилась с Катей Осадчей в программе "Светская жизнь".

Как известно, Наталья Кличко строит певческую карьеру, и по словам жены мэра, делает она это для того, чтобы получить свою аудиторию.

"Моя цель — это найти свою публику и делиться своим творчеством", — сказала Наталья.

По ее словам, муж хорошо играет на гитаре, поэтому, когда у него есть свободное время, дома они дают концерты для своих.

"Мы продолжаем делать такие домашние концерты, и я очень люблю, когда муж в полном релаксе играет на гитаре. Мы находим те минуты, когда мы можем быть друг для друга, с семьей и тогда он играет на гитаре", — подтвердила жена Виталия Кличко.

Наталья поделилась, что сейчас в домашнем репертуаре семьи Кличко.

"Много чего. Но любимые у Виталия это "Сіла птаха" и "Чом ти не прийшов", — открыла секреты жена мэра.

В то же время Наталья рассказала, имеют ли талант к музыке ее трое детей. "Никто сильного желания петь из наших троих детей не имеет, но дочь играет на пианино, и она очень хорошо поет, но она говорит: "Я найду себя сама", — добавила Наталья.

Напомним, жена мэра Кличко в Германии презентовала альбом.