Сегодня, 03:45 RSS

"Женщина-кобра". Слава из "НеАнгелов" показала необычное фото

Сегодня, 03:20

Снимок певицы в соцсети собрал тысячи лайков.

Каминская
Слава Каминская позировала со змеей instagram.com/slava_kaminska
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует со змеей, почти обвившей ее шею.

Необычный снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

"Красивая сумка могла бы получиться", — шуточно подписала фото артистка.

Ряд интернет-пользователей по разному его прокомментировали. "Женщина-кобра", — отметил neangely.club. "Ого!!! Самые крутые обнимашки)", — считает _art_moss_. "Ужасно красиво!!!", — написала stomatolog2207.

Каминская
Слава Каминская позировала со змеей instagram.com/slava_kaminska

Ранее сообщалось, что Слава Каминская поделилась фото, на котором она запечатлена в обновленном образе — певица, которая была рыжей, покрасила волосы в более светлый цвет. Посмотреть снимок можно здесь.
Теги:  
НеАнгелы, Слава Каминская, змея
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...