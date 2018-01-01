"Женщина-кобра". Слава из "НеАнгелов" показала необычное фото

Снимок певицы в соцсети собрал тысячи лайков.

Слава Каминская позировала со змеей instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует со змеей, почти обвившей ее шею.

Необычный снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

"Красивая сумка могла бы получиться", — шуточно подписала фото артистка.

Ряд интернет-пользователей по разному его прокомментировали. "Женщина-кобра", — отметил neangely.club. "Ого!!! Самые крутые обнимашки)", — считает _art_moss_. "Ужасно красиво!!!", — написала stomatolog2207.

Слава Каминская позировала со змеей instagram.com/slava_kaminska

Ранее сообщалось, что Слава Каминская поделилась фото, на котором она запечатлена в обновленном образе — певица, которая была рыжей, покрасила волосы в более светлый цвет. Посмотреть снимок можно здесь.