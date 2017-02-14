Жерар Депардье отсудил крупную суму у российского предпринимателя

В общей сложности Депардье подал к Лазаревой три иска на сумму 7200000 миллиона рублей.

Жерар Депардье EPA/UPG

Арбитражный суд Москвы взыскал с предпринимателя Елены Лазаревой 591 тысячу рублей (примерно 279 100 грн.) по иску 68-летнего актера Жерара Депардье.

Об этом сообщают РИА Новости, корреспонденты данного издания присутствовали в зале суда.

Как рассказал в суде представитель истца, Депардье обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы 500 тысяч рублей, в поле Назначение платежа было указано Займ. При этом никаких договоров с Лазаревой Депардье не заключал.

По словам представителя Жерара, предпринимательница не выходит на связь. Он также уточнил, что Депардье не занимается кредитованием. Представитель Лазаревой, в свою очередь, на заседание не пришел.

В общей сложности Депардье подал к Лазаревой три иска на сумму 7200000 миллиона рублей (примерно 3 400 128 грн.). Остальные слушанья по делу состоятся 27 февраля.

Отметим, что ранее российские СМИ сообщали, что аудит в период с 2013 по 2015 год выявил ряд неподтвержденных транзакций со счета Депардье за юридические услуги, якобы оказанные ему принадлежащим Лазаревой ООО ГлавБухАудит.

Напомним, у дочери Жерара Депардье роман с женщиной.