Жерар Депардье выставил на продажу свой особняк

На решение Депардье расстаться с недвижимостью могли повлиять неудачи с бизнес-проектами в регионе.

Жерар Депардье EPA / UPG

Французский актер Жерар Депардье выставил на продажу особняк в Бельгии.

Об этом пишет strana.ua, ссылаясь на газету Dernier Heure.

Актер рассказал, что приобрел дом в 2012 году, когда правительство Франции объявило про увеличение "налога для богатых" до 75%.

Тогда же он заявил о решении отказаться от французского гражданства. Он купил дом в местечке Нешен на юго-западе Бельгии недалеко от границы с Францией.

По информации издания, объявление о продаже виллы "Белое облако" (Villa White Cloud) появилось на специализированном сайте еще в конце сентября. Цена особняка не указывается. По мнению экспертов, он стоит не менее 1,2 миллиона евро.

Отмечается, что на решение Депардье расстаться с недвижимостью могли повлиять неудачи с бизнес-проектами в регионе. Его винный погреб в Эстемпьюи был закрыт еще в 2015 году, в следующем году о банкротстве объявило еще одно предприятие актера.

Напомним, певица Кэти Перри продает особняк в Лос-Анджелесе.