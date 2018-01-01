Жгучие танцы и яркие локации: Надя Дорофеева и Monatik покорили фанатов новым клипом

Артисты презентовали видеоролик на трек "Глубоко".

Артисты презентовали видеоролик на трек «Глубоко»

Ролик появился на официальном YouTube-канале "Время и Стекло".

"Представьте, что это иллюстрация мужской фантазии, которая была взбудоражена столь ярким и непредсказуемым появлением прекрасной опасности. Он озадачен, ведь она столь уверено создает волны тревоги и любопытства. Получится ли у них словить один общий ритм...?", - отмечается в описании клипа.

Артисты в ролике сменяют множество образов, Дорофеева под конец клипа предстает с челкой. На своей странице в Instagram артистка поблагодарила Monatik за совместную работу.

"Дорогой @monatik_official - мы сделали это!!!))) я получила огромное удовольствие от работы с тобой. Восхищаюсь твоим профессионализмом и душой!", - написала Дорофеева.

За первые 20 минут клип набрал 40 тысяч просмотров, поклонники уже оставили свои первые отзывы.

"Ура! Наконец-то вышел клип! Я оооочень долго ждала!!! Все супер! И клип и песня", - отметила Настасья Каширина. "Ахиренный клип, тупо кайфую", - расхвалила Вика Зинченко. "Необычное сочетание", - считает Таня ЛОЛ.

Ранее Надя Дорофеева поделилась хорошей для поклонников новостью.

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