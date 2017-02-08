Жириновский раскритиковал семейную жизнь Ксении Собчак

Ксения посмеялась над речью Владимира Вольфовича и назвала его "генератором случайных слов".
Об этом пишет paparazzi.ru.
Владимир Вольфович во время одного из выступлений перед журналистами затронул тему несчастливых браков.
Он отметил, что в большинстве семей счастья нет, и абсолютно все мужчины изменяют своим женам.
Также Жириновский обратил внимание на то, что многие союзы создаются исключительно по расчету и из-за денег, поэтому тем, у кого деньги уже есть — очень трудно найти достойного спутника жизни.
Примерами в этом случае стали Абрамович и Собчак, имеющие трудности в этом плане.
Ксения посмеялась над речью Владимира Вольфовича и назвала его "генератором случайных слов": "Прослушала пять раз,так и не поняла,по любви я вышла замуж или нет, и что там за муж в могиле".
Напомним, Жириновский предложил Лукашенко отдать Беларусь России.