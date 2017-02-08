Жириновский раскритиковал семейную жизнь Ксении Собчак

Ксения посмеялась над речью Владимира Вольфовича и назвала его "генератором случайных слов".

Собчак и Виторган Instagram

Известная телеведущая Ксения Собчак высказала свое недовольство по поводу слов скандального политика Владимира Жириновского о ее браке.

Об этом пишет paparazzi.ru.

Владимир Вольфович во время одного из выступлений перед журналистами затронул тему несчастливых браков.

Он отметил, что в большинстве семей счастья нет, и абсолютно все мужчины изменяют своим женам.

Также Жириновский обратил внимание на то, что многие союзы создаются исключительно по расчету и из-за денег, поэтому тем, у кого деньги уже есть — очень трудно найти достойного спутника жизни.

Примерами в этом случае стали Абрамович и Собчак, имеющие трудности в этом плане.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 8 2017 в 3:14 PST

Ксения посмеялась над речью Владимира Вольфовича и назвала его "генератором случайных слов": "Прослушала пять раз,так и не поняла,по любви я вышла замуж или нет, и что там за муж в могиле".

Напомним, Жириновский предложил Лукашенко отдать Беларусь России.