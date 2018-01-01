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Живущая в России украинская певица похвасталась фото из Киева

Сегодня, 14:08

Анна Седокова приехала в столицу с сыном Гектором.

Анна Седокова
Певица поделилась фото со столицы Украины instagram.com/annasedokova
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет в Москве, и активно выступает в России, поделилась с подписчиками снимком из Киева.

На своей странице в Instagram она  выложила снимок, на котором позирует возле Николаевского костела в Киеве.

Снимок она сопроводила стихотворением поэтессы Елены Подмарьковой.

"Никогда ни о чем не жалей, Даже если захочется плакать, Даже если в душе одна слякоть, Никогда ни о чем не жалей", - цитировала поэтессу Седокова.

Анна Седокова
Анна Седокова приехала в Киев instagram.com/annasedokova

Певица впервые приехала в столицу с сыном Гектором, также в Insta-сториз показывала подписчикам квартиру, в которой жила в Киеве.

Ранее Анна Седокова позировала в платье с экстремальным разрезом и без белья.

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Анна Седокова, певица, фото, Киев
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