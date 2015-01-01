Жизель Бундхен ждет третьего ребенка — СМИ

Звездные супруги решили пополнить свою семью еще одним человеком.

Жизель Бундхен Instagram

Западные СМИ сообщают о беременности знаменитой супермодели Жизель Бундхен.

Об этом пишет viva.ua.

Популярная супермодель Жизель Бундхен и знаменитый футболист Том Брэди вместе воспитывают двоих детей: сына Бенджамина и дочь Вивиан. Однако, видимо, звездные супруги решили пополнить свою семью еще одним человеком.

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Если верить западным изданиям, Жизель Бундхен беременна в третий раз. Поводом для подобных слухов стало недавнее появление супермодели на очередной фотосессии. Благодаря облегающему наряду Бундхен взору публики приоткрылся ее округлившийся живот. Что ж, Жизель уже закончила профессиональную карьеру, а потому у нее есть время для еще одного малыша.

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Напомним, стало известно, когда Ирина Шейк родит своего первенца.