"Жизнь продолжается": Пресняков рассказал о своем инфаркте

Артист заверил фанатов, что чувствует себя лучше.
На своей странице в Facebook он написал обращение к поклонникам, в котором отметил, что чувствует себя значительно лучше.
"Дорогие мои друзья и подруги! Так получилось, что случился у меня инфаркт! Ну, случился и случился, а сейчас прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое и мне значительно лучше! Я очень тронут вашим очень теплым отношением ко мне и вашими пожеланиями выздоровления! Но поверьте, стало тяжеловато читать сотни и сотни ваших писем, а я их читаю... Мне звонили многие журналисты со скорбными голосами, догадываюсь, что многие огорчились, услышав мой бодрый голос...Предчувствую их сочинения на вольную тему...но готов прочитать лишь одного, с нежным псевдонимом Губкин...Жизнь продолжается, мои дорогие и я-ее участник! С любовью ко всем вам! Ваш Петрович!", - написал Пресняков.
Отметим, что Пресняков несколько дней провел в реанимации, а затем его перевели в обычную палату.
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