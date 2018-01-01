"Жопка хороша". Регина Тодоренко поделилась забавным фото с енотом

Снимок телеведущей в соцсети собрал сотни тысяч лайков.

Регина Тодоренко позировала с енотом instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выложила в Сеть забавную фотографию с енотом — она позировала, наклонившись, а животное разместилось почти на ее попе.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где он был сделан.

Фото менее чем за сутки собрало свыше 240 тысяч лайков, интернет-пользователи по-разному его прокомментировали.

"Жопка хороша)", — отметил gennadiy_sabetskiy. "Зачетный енот))", — считает boris_martinenko. "Только офигенные)", — написал _art_moss_.

Регина Тодоренко позировала с енотом instagram.com/reginatodorenko

Напомним, Регина Тодоренко была одной из ведущих тревел-шоу "Орел и решка". В марте она призналась, что уже полгода находится в отношениях с любимым человеком, "он актер, певец, телеведущий у него также есть свой бизнес".