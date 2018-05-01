Жук из острова Борнео станет Ди Каприо

Новый вид жуков обнаружили нидерландские энтомологи.

В честь Ди Каприо назвали жука. Фото: Reuters

В честь знаменитого актера Леонардо Ди Каприо назвали новый вид водяных жуков.

Как пишет USA Today со ссылкой на данные научного журнала ZooKeys, обнаружили новый вид жуков нидерландские энтомологи, когда исследовали заповедник Малио Бейсин на острове Борнео. Жук принадлежит к семейству речников или элмид.

Этот вид получил название Grouvellinus leonardodicaprioi. Так ученые выразили актеру благодарность за создание экологического фонда, предназначенного для охраны и изучения редких экосистем.

Ди Каприо узнав об этой новости, разместил изображение жука в качестве аватара на своей странице в Facebook.

Ранее американский режиссер Квентин Тарантино и оскароносный актер Леонардо Ди Каприо на СинемаКоне в Лас-Вегасе поделились деталями будущего фильма "Однажды в Голливуде".

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