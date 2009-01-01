Журнал Forbes назвал самых богатых покойных звезд

Майкл Джексон возглавляет рейтинг пятый год подряд.

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Об этом пишет Сегодня.

Джексон возглавляет рейтинг пятый год подряд.

За год творческое наследие Джексона принесло 75 млн долларов.

На второй строчке — игрок в гольф Арнольд Палмер (40 млн долларов), на третьей — художник-карикатурист Чарльз Шульц (38 млн долларов).

Далее следуют музыканты Элвис Пресли (35 млн долларов), Боб Марли (23 млн долларов), Том Петти (20 млн долларов) и Принс (18 млн долларов).

Замыкают десятку писатель и мультипликатор Теодор Зойс Гайзель, более известный как Доктор Сьюз (16 млн долларов), участник группы The Beatles Джон Леннон (12 млн долларов) и учный Альберт Эйнштейн (10 млн долларов).

Напомним, журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2017 года.