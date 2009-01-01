Журнал Forbes назвал самых богатых покойных звезд

Майкл Джексон возглавляет рейтинг пятый год подряд.
Об этом пишет Сегодня.
Джексон возглавляет рейтинг пятый год подряд.
За год творческое наследие Джексона принесло 75 млн долларов.
На второй строчке — игрок в гольф Арнольд Палмер (40 млн долларов), на третьей — художник-карикатурист Чарльз Шульц (38 млн долларов).
Далее следуют музыканты Элвис Пресли (35 млн долларов), Боб Марли (23 млн долларов), Том Петти (20 млн долларов) и Принс (18 млн долларов).
Замыкают десятку писатель и мультипликатор Теодор Зойс Гайзель, более известный как Доктор Сьюз (16 млн долларов), участник группы The Beatles Джон Леннон (12 млн долларов) и учный Альберт Эйнштейн (10 млн долларов).
Напомним, журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2017 года.