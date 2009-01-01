Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2017 года

Марк Уолберг за год заработал 68 миллионов долларов.

Марк Уолберг EPA / UPG

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2017 года.

Об этом пишет kp.ua.

Возглавил его американский актер Марк Уолберг, который за год заработал 68 миллионов долларов.

Большую часть суммы составили гонорары за съемки в фильмах "Здравствуй, папа, Новый год! 2" и "Трансформеры: Последний рыцарь".

Второе место занял Дуэйн "Скала" Джонсон с годовым доходом в 68 миллионов долларов. Он снялся в "Спасателях Малибу" и "Джуманджи", а также в сериале "Футболисты".

Тройку лидеров закрывает Вин Дизель. Актер заработал 54, 4 миллиона долларов за съемки в "Форсаже" и "Трех иксах", а также за озвучку Грута в "Стражах Галактики".

Далее в списке следуют Адам Сэндлер с доходом в размере 50,5 миллиона долларов, Джеки Чан (49 млн долларов), Роберт Дауни-младший (48 млн), Том Круз (43 млн). Замыкают десятку три болливудских актера — Шахрукх Кхан с доходом в 38 миллионов долларов, Салман Кхан с 37 миллионами долларов и Акшай Кумар с 35,5 миллионами долларов.

Ниже них в рейтинге — Крис Хемсворт (31,5 миллион долларов), Том Хэнкс (31 миллион долларов), Сэмюэл Джексон (30,5 миллион долларов).

Райан Гослинг заработал 29 миллионов долларов и занял 14 место в списке Forbes. Далее идет Райан Рейнольдс с 21,5 миллионом долларов, Мэтт Деймон с 21 миллионом долларов, Джереми Реннер с 19 миллионами долларов, Крис Эванс с 18 миллионами долларов. Крис Пратт, заработавший 17 миллионов долларов, занимает 19 строчку. Замыкает список Марк Руффало с доходом в 13 миллионов долларов.

Напомним, Ким Кардашьян попала в список самых высокооплачиваемых телезвезд Forbes.