Журнал Forbes определил самую прибыльную актрису

Звезда "Американской семейки" за год заработала 41,5 миллионов долларов.
Об этом пишет Сегодня.
И уже шесть лет в нем лидер — София Вергара, которая не теряет позиций.
По данным экспертов издания, звезда "Американской семейки" за год заработала 41,5 миллионов долларов — на 15 больше, чем конкурентки. Второе место заняла Кейли Куоко, которая заработала за "Теорию большого взрыва" 26 миллионов долларов.
Такую сумму Вергара заработала не только благодаря сериалу, большую часть дохода составляют рекламные контракты: например, с Head & Shoulders и Pepsi.
На третьей строчке — Минди Калинг, известная по сериалу "Офис" и Эллен Помпео (сериал "Анатомия страсти"). Каждая заработала 13 миллионов долларов.
Также в рейтинге оказались Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт.
Напомним, журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых моделей мира.