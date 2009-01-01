Журнал Forbes определил самую прибыльную актрису

Звезда "Американской семейки" за год заработала 41,5 миллионов долларов.

София Вергара womenshealthmag.com

Журнал Forbes ежегодно составляет рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения.

Об этом пишет Сегодня.

И уже шесть лет в нем лидер — София Вергара, которая не теряет позиций.

По данным экспертов издания, звезда "Американской семейки" за год заработала 41,5 миллионов долларов — на 15 больше, чем конкурентки. Второе место заняла Кейли Куоко, которая заработала за "Теорию большого взрыва" 26 миллионов долларов.

Такую сумму Вергара заработала не только благодаря сериалу, большую часть дохода составляют рекламные контракты: например, с Head & Shoulders и Pepsi.

На третьей строчке — Минди Калинг, известная по сериалу "Офис" и Эллен Помпео (сериал "Анатомия страсти"). Каждая заработала 13 миллионов долларов.

Также в рейтинге оказались Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра и Робин Райт.

Напомним, журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых моделей мира.