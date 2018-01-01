Журнал Maxim определил топ-10 самых "гарячих" моделей plus-size: соблазнительные фото

В издании подчеркнули, что мир моды пленили новые стандарты карсоты.
Как сообщается на сайте издания, рейтинг возглавила знаменитая модель Эшли Грэм.
"Бодипозитив открывает глаза на то, что красота не зависит от размера. Дизайнеры приглашают на подиум моделей plus size, отказываясь от сотрудничества с чрезмерно худыми манекенщицами. Такие модели, как Эшли Грэхем сегодня являются одними из самых популярных женщин в индустрии моды и именно они являются ролевыми моделями для современных женщин", – говорится в сообщении.
ТОП-10 моделей plus-sizе
Эшли Грэм
Искра Лоуренс
Табр Мейджорс
Робин Лоли
Маркита Принг
Хантер Мак-Гради
Хейли Хасселхофф
Денис Бидо
Джордин Вудс
Барби Феррейра
Напомним, британская модель plus-size Искра Лоуренс часто делится с поклонниками пикантными снимками. Девушка заявляет, что принципиально публикует все свои фото без ретуши.