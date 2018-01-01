Журнал Maxim определил топ-10 самых "гарячих" моделей plus-size: соблазнительные фото

В издании подчеркнули, что мир моды пленили новые стандарты карсоты.

Эшли Грем - самая популярная пышнотелая модель Фото: Instagram

В США мужской глянец Maxim определил 10 самых сексуальных моделей с пышными формами

Как сообщается на сайте издания, рейтинг возглавила знаменитая модель Эшли Грэм.

"Бодипозитив открывает глаза на то, что красота не зависит от размера. Дизайнеры приглашают на подиум моделей plus size, отказываясь от сотрудничества с чрезмерно худыми манекенщицами. Такие модели, как Эшли Грэхем сегодня являются одними из самых популярных женщин в индустрии моды и именно они являются ролевыми моделями для современных женщин", – говорится в сообщении.

ТОП-10 моделей plus-sizе

Эшли Грэм

Фото: Instagram

Искра Лоуренс

Фото: Instagram

Табр Мейджорс

Фото: Instagram

Робин Лоли

Фото: Instagram

Маркита Принг

Фото: Instagram

Хантер Мак-Гради

Фото: Instagram

Хейли Хасселхофф

Фото: Instagram

Денис Бидо

Фото: Instagram

Джордин Вудс

Фото: Instagram

Барби Феррейра

Фото: Instagram

Напомним, британская модель plus-size Искра Лоуренс часто делится с поклонниками пикантными снимками. Девушка заявляет, что принципиально публикует все свои фото без ретуши.