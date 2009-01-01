Журналисты рассекретили возлюбленного Памелы Андерсон

Памела навещала Джулиана пять раз за последние четыре месяца.

Памела Андерсон Reuters

Западные СМИ рассекретили отношения известной американской актрисы Памелы Андерсон с австралийским интернет-журналистом и телеведущим, основателем компании WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на издание Mirror.

СМИ сообщают, что 49-летняя Памела Андерсон состоит в отношениях с 45-летним Джулианом Ассанжем, который проживает в посольстве Эквадора в Лондоне.

Посольство представило основателю компании WikiLeaks политическое убежище во избежание экстрадиции в Швецию.

Джулиан Ассанж Instagram

По информации западных СМИ, Памела навещала Джулиана пять раз за последние четыре месяца.

Актриса всегда навещает возлюбленного с большими пакетами со здоровой пищей.

Отметим, что 20 августа 2010 в Швеции был выдан ордер на арест Ассанжа. Согласно данным газеты The Local, Ассанж обвиняется в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

На данный момент Джулиан продолжает добиваться у британских и шведских властей восстановления своей свободы. Обращение он подал спустя год после принятия комиссией ООН по правовым вопросам решения о незаконности задержания Джулиана и необходимости предоставления ему возможности беспрепятственно покинуть посольство, в котором он проживает уже четыре года.

На это британское правительство ответило отказом, заявив, что юридически оно не обязано исполнять это решение и пока видит свои обязательства в том, чтобы экстрадировать Ассанжа в Швецию.

Напомним, бывший супруг Водяновой встречается с украинской моделью.