Журналисты приоткрыли завесу тайны над личной жизнью Олега Винника

Свой семейный статус певец, видимо, по совету продюсера, обычно тщательно оберегает от назойливых фанаток.

Олег Винник Instagram

Известный украинский поп-певец Олег Винник , обычно отвечающий шутками на вопросы о личной жизни, все же состоит в браке и имеет сына.

Об этом сообщает портал "ТСН", ссылаясь на слова земляков исполнителя, жителей села Сердюковка, что в Черкасской области.

По словам односельчан, Винник женат на своей бэк-вокалистке, известной под сценическим именем Таюне. Однако жители Сердюковки знают ее как Таисию Сватко.

"Как не женат, если они сюда вместе приезжают! И картошку выбирали, тут они гуляли и здоровались", - говорят они.

Таисия на год младше Винника, ей исполнилось 43 года. По слухам, они познакомились в Каневском училище культуры, а в брак вступили еще в начале 1990-х. Пышную свадьбу "гуляли" сразу на два села – от дома невесты гости ездили за 100 километров на родину Винника.

Некоторое время певец с женой жили в Берлине, а сейчас в Европе учится их сын-подросток.

Напомним, ранее соообщалось о том, что Винник рассказал о возможном концерте для Путина.