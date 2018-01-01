Журналисты выяснили сумму растрат Винника на день рождения в Доминикане: видео

Исполнитель рад, что разница во времени позволила празднику длиться дольше.

Винник отдыхает в Доминиканской республике Фото: Instagram/Олег Винник

Популярный украинский певец Олег Винник отправился в свой 45-й день рождения вместе с супругой в Доминиканскую республику.

Как говорится в сюжете ТСН, цены на отдых в этом государстве стартуют от 260 тысяч гривен за неделю.

На фан-странице его жены Таюне, которую он не афиширует, красуется фото погоды в Доминикане. Но фотографий с женой сам Винник не показал. Зато он порадовался, что благодаря разнице во времени его день рождения продлился на семь часов дольше, а всех фанатов поблагодарил за поздравления.

"Я хочу вам пожелать, чтобы у вас всех были такие дни рождения, как у меня в этом году. И хочу, чтобы все сбывалось и у вас, что вы мне пожелали", - заявил Винник.

Напомним, певец показал поклонникам, что в свой день рождения купается в бассейне, взбирается на пальму с кокосами, пьет кокосовый сок.

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