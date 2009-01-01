Журналисты засняли Королеву на похоронах бабушки

Певица приехала на похороны в шубе и темных очках.

Наташа Королева tsn.ua

Такой была инициатива Службы безопасности Украины.

Сейчас артистка прощается с родным человеком на кладбище в Берковцах, сообщает ТСН.

Судя по кадрам, Наталья приехала на похороны в шубе и темных очках.

На печальное событие пришли самые близкие люди покойной. Ее правнука Архипа и мужа Королевой, Сергея Глушко, на фотографиях нет. Зато, как сообщает корреспондент, там собралось много представителей прессы, в том числе и российской.

Пока бабушку Соню отпевают. Среди тех, кто собрался, присутствует также ее дочь, мать Наташи Королевой, 70-летняя Любовь Порывай. Отметим, покойной бабушки звезды было 94 года.

Напомним, Андрей Данилко поддержал Наташу Королеву в конфликте с СБУ.