Зианджа покинула "Голос країни", видео выступления

Вчера прошел первый прямой эфир нового сезона вокального шоу.

Певица-трансгендер Зианджа покинула "Голос країни" Скриншот видео с youtube.com

В воскресенье, 15 апреля, прошел первый прямой эфир нового сезона вокального шоу "Голосу країни", по результатам зрительского голосования проект покинула певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель).

Артистка исполнила песню "Mama mia" культовой шведской музыкальной группы ABBA в сопровождении хора из 12 вокалистов, пишет ТСН.

"… вышла на сцену в ярком образе в стиле 70-х годов, а также удивила новой короткой прической", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что в Киеве Зианджа приняла участие в восьмом сезоне вокального телешоу "Голос країни", к ней повернулись лицом все тренеры проекта. Один из них — народная артистка Украины, певица Тина Кароль — после выступление обратилась к коллеге: "Вот такой фастфуд — это твое Потап (исполнитель и продюсер Алексей Потапенко — Ред.)", после этих слов в Сети разгорелся скандал.