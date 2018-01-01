Зианджа решила идти на гей-парад в Киеве

Певица подчеркнула, что посетит мероприятие "как гордая трансгендерная женщина".

Певица-трансгендер Зианджа пойдет на гей-парад в Киеве instagram.com/ziasphere

Певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) сообщила, что в Киеве пойдет на ежегодный гей-парад.

Артистка посетит мероприятие "как гордая трансгендерная женщина", говорится на ее странице в Instagram.

"Я иду на "КиевПрайд"... До встречи 17 июня", — отмечается в сообщении исполнительницы.

Певица-трансгендер Зианджа пойдет на гей-парад в Киеве Скриншот с instagram.com/ziasphere

Напомним, в Киеве 17 июня пройдет ежегодный гей-парад — "Марш равенства в поддержку ЛГБТ", лозунгом шествия на этот раз будет "Видимость" (Visibility). Узнать больше о мероприятии можно здесь.

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